16 Tem 2020 14:50
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News Code: 83858022
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İran Milli Futbol Takımı dünya 33.'lüğü ve Asya ikinciliğini korudu

İran Milli Futbol Takımı dünya 33.'lüğü ve Asya ikinciliğini korudu

Tahran, İRNA- İran Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu (FİFA) tarfından açıklanan son sıralamaya göre, Asya'daki ikinci ve dünyadaki 33. sırasını korudu.

FİFA sitesinden yapılan ve dünya takımlarının sıralamasının yer aldığı sıralaya göre, Millilerimiz 1489 puanla geçtiğimiz aya göre sırasında değişiklik yapılmadan Asya ikincisi ve dünya 33.'sü oldu.

FİFA'nın açıkladığı sıralama, korona virüsü salgınının ortaya çıkmasından ve bütün spor yarışmalarının durdurulmasından sonra açıklanan ilk sıralamadır.

Asya kıtasında Avusturalya birinci sırada yer almaktadır.

Bu listede ayrıca Belçika, Fransa ve Brezilya sırasıyla dünyanın en iyi ilk 3 milli futbol takımı olarak belirlendi.

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2012

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