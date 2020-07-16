İran Milli Futbol Takımı dünya 33.'lüğü ve Asya ikinciliğini korudu

FİFA sitesinden yapılan ve dünya takımlarının sıralamasının yer aldığı sıralaya göre, Millilerimiz 1489 puanla geçtiğimiz aya göre sırasında değişiklik yapılmadan Asya ikincisi ve dünya 33.'sü oldu.

FİFA'nın açıkladığı sıralama, korona virüsü salgınının ortaya çıkmasından ve bütün spor yarışmalarının durdurulmasından sonra açıklanan ilk sıralamadır.

Asya kıtasında Avusturalya birinci sırada yer almaktadır.

Bu listede ayrıca Belçika, Fransa ve Brezilya sırasıyla dünyanın en iyi ilk 3 milli futbol takımı olarak belirlendi.

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2012