16 Tem 2020 14:42
Journalist ID: 1942
News Code: 83858013
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Ruhani: Su arıtma tesisleri devrim öncesine göre 6 misli artmıştır

Ruhani: Su arıtma tesisleri devrim öncesine göre 6 misli artmıştır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devrimin zaferinde İran’daki su arıtma tesislerinin 27 olduğunu ve Mart ayına kadar bu rakamın 167’ye ulaşacağını söyledi.

Ruhani video konferans yöntemiyle Hürmüzgan ilinde elektrik ve su alanında 18 büyük projenin açılışında yaptığı açıklamada, ‘’Ambargolar ve düşmanların baskılarına rağmen elektrik projelerinin yüzde 90’lık bölümü İranlı uzmanlar tarafından yapılmaktadır fakat amacımız bu konuda tam bağımsız olmaktır. ‘’ dedi.

Devrimin zafere ulaştığında şehirli nüfusun sadece yüzde 74’ünün sağlıklı su hizmetinden yararlandığını ifade eden Ruhani bu rakamın şu an yüzde 99.99 olduğunu söyledi.

Devrim öncesi atık su arıtma tesisinin de 4 olduğunu ifade eden Ruhani, bu rakamın şu an 255 olduğunu söyledi.

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