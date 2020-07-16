Ruhani: Su arıtma tesisleri devrim öncesine göre 6 misli artmıştır

Ruhani video konferans yöntemiyle Hürmüzgan ilinde elektrik ve su alanında 18 büyük projenin açılışında yaptığı açıklamada, ‘’Ambargolar ve düşmanların baskılarına rağmen elektrik projelerinin yüzde 90’lık bölümü İranlı uzmanlar tarafından yapılmaktadır fakat amacımız bu konuda tam bağımsız olmaktır. ‘’ dedi.

Devrimin zafere ulaştığında şehirli nüfusun sadece yüzde 74’ünün sağlıklı su hizmetinden yararlandığını ifade eden Ruhani bu rakamın şu an yüzde 99.99 olduğunu söyledi.

Devrim öncesi atık su arıtma tesisinin de 4 olduğunu ifade eden Ruhani, bu rakamın şu an 255 olduğunu söyledi.

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2012