16 Tem 2020 14:29
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News Code: 83857997
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Musevi: Komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler gelişecektir

Musevi: Komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler gelişecektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesinin öncelik olduğunu ve bunun sınırlardaki altyapı hazırlıkları ile olacağını söyledi.

Erdebil’de temaslarda bulunan Musevi, Erdebil Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı ile yaptığı görüşmede mevcut şartlarda ülke ekonomisinin petrole dayalı olmadan devam ettiğini ve bu urumda komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve özel sektörün ortaklığının önem taşıdığını söyledi.

İran’ın tüm büyükelçilerinin önceliğinin ekonomik işler olduğunu ifade eden Musevi, İran’ın 15 komşusu olduğunu ve komşularla ekonomik ilişkilerin gelişmesi sayesinde zalimce ambargoların üstesinden gelebileceğini söyledi.

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