Musevi: Komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler gelişecektir

Erdebil’de temaslarda bulunan Musevi, Erdebil Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı ile yaptığı görüşmede mevcut şartlarda ülke ekonomisinin petrole dayalı olmadan devam ettiğini ve bu urumda komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve özel sektörün ortaklığının önem taşıdığını söyledi.

İran’ın tüm büyükelçilerinin önceliğinin ekonomik işler olduğunu ifade eden Musevi, İran’ın 15 komşusu olduğunu ve komşularla ekonomik ilişkilerin gelişmesi sayesinde zalimce ambargoların üstesinden gelebileceğini söyledi.

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2012