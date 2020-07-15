İran ve Malezya Dışişleri Bakanları Barter Ticaretinin kullanılmasına vurgu yaptı

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif bugün video konferans yöntemiyle Malezya Dışişleri Bakanı Dato Hişamettin Hüseyin ile ikili, bölgesel, uluslararası ve İslam Dünyası konuları hakkında görüşmede bulundu.

İki ülke dışişleri bakanları görüşmede iki ülke menfaatleri için Barter sisteminden yararlanmaya vurgu yaparak ticaretin gelişmesi için tercihli tarife anlaşması ve ortak ekonomik komisyon toplantılarının düzenlenmesine vurgu yaptılar.

Zarif, Malezya’nın İslam İşbirliği Örgütünün faal üyesi olduğuna işaretle, Malezyalı meslektaşından Yemen krizinin siyasi çözümünde rol ifa etmesini istedi.

Zarif, Malezya’nın Yemen’de barış ve istikrarın sağlanması için önerilerini destekleyeceklerini belirterek, İran’ın Yemen’de barışın sağlanması için yardımcı olacağını söyledi.

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