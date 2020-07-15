Dışişleri Bakan Yardımcısı Afganistan yolcusu

Üst düzey bir siyasi, güvenlik ve ekonomik heyetin başkanlığında Afganistan'ın başkenti Kabul'a gidecek Irakçı, Kabul'da Afgan yetkililerle iki ülke arasındaki kapmsalı stratejik işbirliği belgesi konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.

Irakçı'nın yarın akşam ise Afganşstan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Cavid Ludin'in de katılacağı 'İran ve Afganistan ilişkilerinin perpektifi; sorunlar, fırsatlar' isimli sempozyuma katılarak burada konuşma yapması bekleniyor.

Bu sempozyum Afganistan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nce düzenlenecek.

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