15 Tem 2020 11:52
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News Code: 83856424
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Afganistan yolcusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Afganistan yolcusu

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı bu akşam üst düzey bir heyetin başkanlığında Tahran-Kabul kapsamlı stratejik işbirliği belgesi ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Afganistan'a gidecek.

Üst düzey bir siyasi, güvenlik ve ekonomik heyetin başkanlığında Afganistan'ın başkenti Kabul'a gidecek Irakçı, Kabul'da Afgan yetkililerle iki ülke arasındaki kapmsalı stratejik işbirliği belgesi konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.

Irakçı'nın yarın akşam ise Afganşstan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Cavid Ludin'in de katılacağı 'İran ve Afganistan ilişkilerinin perpektifi; sorunlar, fırsatlar' isimli sempozyuma katılarak burada konuşma yapması bekleniyor.

Bu sempozyum Afganistan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nce düzenlenecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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