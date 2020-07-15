Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer Anlaşma ile ilgili sorunların ana suçlusu ABD'nin kural tanımazlığı

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Nükleer Anlaşma’nın 5. yıldönümünden bahserek, ’Bu diplomatik hareketin temeli, dünyaya İran'ın barışçıl bir ülke olduğunu kanıtlamak ve Amerikalılarla Siyonistlerin yıllardır sürdürdükleri İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik sorunu olduğuna yönelik uydurdukları projenin temelsiz ve geçersiz olduğunu göstermekti’ ifadesini kullandı.

Bugün ABD'nin tüm müttefikleri ve Amerikan halkının büyük bir kısmının onların bu hareketinin Amerikan halkı ile müttefiklerine zarar verdiğini kabul ettiğine değinen Ruhani, 'İran'a karşı yıllardan beri süregelen propagandanın geçersiz ve temelsiz olduğunu ve İran'ın nükleer faaliyetinin her zaman uluslararası düzenlemeler çerçevesinde yapıldığını gösterdik’ diye belirtti.

Ruhani, ’İran silah ambargosunun sonu yaklaşmakta. Önümüzdeki haftalarda başka bir sınamamız daha var, bu da İran'a uygulanan silah ambargonun sona ermesidir ve bu, yakından izlemeye devam ettiğimiz bir konudur’ diye ekledi.

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