İran sorumsuz davranışlara karşı sağlam bir tavır almaya kararlı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İran şu ana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yapıcı ve kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu konu İran'da yapılan teftiş ve doğrulama tedbirlerinin sayısı ve hacmi hakkındaki istatistiklerle kanıtlanmıştır.

İran'a baskı yapmak için UAEK'yi kötüye kullanma girişimleri Nükleer Anlaşma hükümlerine aykırı olduğu gibi, ülkelerin nükleer faaliyetlerini izleyen tek güvenilir uluslararası teknik organ olan UAEK'nin güvenilirliğini azaltmanın yanı sıra, mevcut önlemlerin temelleri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin ABD'nin bu anlaşmaya karşı komplolarına katılması, büyük bir endişe kaynağı olmuş ve defalarca vurgulandığı gibi, Nükleer Anlaşma'nın yeniden müzakere edilmesi ve yaptırımların kaldırılma sisteminin tekrar tartışmaya açılması, hiçbir koşulda hoş görülmemiş ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yanıtı sert ve keskin olacaktır.

İran, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun BM Güvenlik Konseyi, UAEK Yönetim Kurulu ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda Nükleer Anlaşma'nın korunup uygulanması yönündeki çalışmaları nedeniyle bu iki ülkeye teşekkür etmekle birlikte, bu çabaların sürdürülmesi ile bu anlaşmanın tam olarak uygulanması için gerekli zeminin hazırlanmasını ummaktadır.'

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