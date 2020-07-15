15 Tem 2020 12:39
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News Code: 83856166
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İran'dan Nükleer Anlaşma'nın 5. yıldönümünde açıklama:

İran sorumsuz davranışlara karşı sağlam bir tavır almaya kararlı

İran sorumsuz davranışlara karşı sağlam bir tavır almaya kararlı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı, Nükleer Anlaşma'nın 5. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ’İran İslam Cumhuriyeti, bu anlaşmanın tüm içeriğinin anlaşma üyesi ülkeler tarafından korunup tam olarak uygulanması için tekrar hazır olduğunu belirtmekle birlikte, sorumsuz ve yüzsüz davranışlara karşı sert eylemlerde bulunmaya kararlı olduğunu bildirerek, 3 Avrupa ülkesini ABD'nin maksimum baskı politikasının izinden gitmek yerine, taahhütlerine uymaya çağırmaktadır' ifadesini kullandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İran şu ana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yapıcı ve kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu konu İran'da yapılan teftiş ve doğrulama tedbirlerinin sayısı ve hacmi hakkındaki istatistiklerle kanıtlanmıştır.

İran'a baskı yapmak için UAEK'yi kötüye kullanma girişimleri Nükleer Anlaşma hükümlerine aykırı olduğu gibi, ülkelerin nükleer faaliyetlerini izleyen tek güvenilir uluslararası teknik organ olan UAEK'nin güvenilirliğini azaltmanın yanı sıra, mevcut önlemlerin temelleri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin ABD'nin bu anlaşmaya karşı komplolarına katılması, büyük bir endişe kaynağı olmuş ve defalarca vurgulandığı gibi, Nükleer Anlaşma'nın yeniden müzakere edilmesi ve yaptırımların kaldırılma sisteminin tekrar tartışmaya açılması, hiçbir koşulda hoş görülmemiş ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yanıtı sert ve keskin olacaktır.

İran, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun BM Güvenlik Konseyi, UAEK Yönetim Kurulu ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda Nükleer Anlaşma'nın korunup uygulanması yönündeki çalışmaları nedeniyle bu iki ülkeye teşekkür etmekle birlikte, bu çabaların sürdürülmesi ile bu anlaşmanın tam olarak uygulanması için gerekli zeminin hazırlanmasını ummaktadır.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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