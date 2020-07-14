Zarif: İran, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginliği azaltmaya hazırdır

Zarif, Azerbaycan ve Ermenista sınırındaki çatışma sonrası, Azerbaycan ve Ermannistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Zarif görüşmelerde taraflardan sakin olmalarını ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için görüşmelere başlamalarını isteyerek, İran’ı gerginliklerin sonlandırılması için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında çıkan çatışmalarda her iki taraftan da bazı kişiler hayatlarını kaybetmiştir.

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2012