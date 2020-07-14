İran’ın Belçika Büyükelçisi: Amerika, KOEP’in uygulanmamasından sorumludur

Euro News sitesinde bir makale yayınlayan Dehgani, 14 Temmuz’un Kapsamlı Ortak Eylem Planının ( KOEP) 5. Yıldönümü olduğunu belirtti.

Dehgani, ‘’ Yıllar sonra tarihçiler bu dönemin gelişmelerini bildirdiklerinde KOEP’in bitişini çoğulculuğun bitişi ve Avrupa’nın dış politikasına yeni bir darbe olarak adlandıracaklar. ‘’ diye yazdı.

Dehgani, ‘’Avrupa açısından KOEP çoğulculuk için bir firsat yarattı ve bu nükleer silahların yayılmasını önleme diplomasisinde bir dönüm noktasıydı. ‘’ dedi.

Amerikan zorbalığının amacının KOEP’i yok etmek olduğunu ifade eden Dehgani, ‘’ABD sonuç olarak Avrupa’nın Amerika olmadan birşey olmadığını göstermek istiyor. ‘’ dedi.

İran Büyükelçisi Avrupa’nın Amerika’ya nasıl yanıt vereceğinin AB’nin dış politikasının bağımsızlığının belirlenmesinde ve AB’nin gelecekteki çoğulculuk ve uluslararası güvenlikteki rolünün göstergeleri olduğunu söyledi.

Amerika’nın KOEP ile ilgili mevcut durumdan sorumlu olduğunu ifade eden Dehgani, ABD’nin KOEP’ten ayrılması sonrası İran’ın bir sene bir yol bulunması umuduyla sabrettiğini söyledi.

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2012