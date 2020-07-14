14 Tem 2020 22:44
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News Code: 83855958
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General Hatemi: Ambargolar, İran’ın savunma ilerlemesini etkilememiştir

General Hatemi: Ambargolar, İran’ın savunma ilerlemesini etkilememiştir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran’ı Devrimin zaferinden bu yana ambargolarla baş ettiğini ve ambargoların İran savunma ilerlemesinde bir etkisinin olmadığını söyledi.

Hatemi, Amerika’nın İran’a silah ambargosu uygulamaya çalışması ile ilgili, ‘’ Amerikan yetkilileri bu hususta çalışıyorlar fakat bu konuda başarılı olmayacaklardır. ‘’ dedi.

ABD’nin İran silah ambargosunun uzatılma isteğinin düşmanca olduğunu ifade eden General Hatemi dünya ülkelerinin bu istek karşısında Amerika’nın yanında yer almayacaklarını söyledi.

General Hatemi, mevcut şartlarda Amerika’nın BM Güvenlik Konseyinde İran aleyhindeki silah ambargosunu uzatmayı başaramayacağını söyledi.

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