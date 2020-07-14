General Hatemi: Ambargolar, İran’ın savunma ilerlemesini etkilememiştir

Hatemi, Amerika’nın İran’a silah ambargosu uygulamaya çalışması ile ilgili, ‘’ Amerikan yetkilileri bu hususta çalışıyorlar fakat bu konuda başarılı olmayacaklardır. ‘’ dedi.

ABD’nin İran silah ambargosunun uzatılma isteğinin düşmanca olduğunu ifade eden General Hatemi dünya ülkelerinin bu istek karşısında Amerika’nın yanında yer almayacaklarını söyledi.

General Hatemi, mevcut şartlarda Amerika’nın BM Güvenlik Konseyinde İran aleyhindeki silah ambargosunu uzatmayı başaramayacağını söyledi.

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2012