Zarif: Bloke edilmiş paralarımızın geri getirilmesi için tüm yöntemleri kullanacağız

Zarif, İslami Şura Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Dışişleri ve Merkez Bankasının bloke edilmiş paraların serbest bırakılması için çaba harcadıklarını Çin ve Umman gibi ülkeler tarafından paraların geri getirilmesi için olumlu adımlar atıldığını fakat Güney Kore’nin bu yönde fazla çabası olmadığını söyledi.

Zarif, bu hususta müzakerelerin yapılmakta olduğunu fakat paraların geri getirilmesi için tüm hukuki mekanizmaların yapılacağını söyledi.

Zarif, İran- Çin ilişkileri ve taraflar arasında 25 yıllık anlaşma ile ilgili, dünyanın batı sonrası döneme geçiş yaptığını, bunun anlamının batının önemsiz olduğu olmadığını anlamınnın tüm ülkelerle çok yönü ilişkilerin olması olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanının Tahran ziyaretinde iki ülkenin ilişkilerin düzeyinin stratejik ortaklıktan bir kademe yükseğe yanı Stratejik Genel Ortaklık seviyesine artmasının kararlaştırıldığını söyledi.

25 yıllık anlaşma ile ilgili tarafların taslaklarını sunduklarını ve bunlar üzerinde müzakerelerin devam ettiğini ifade eden Zarif, İran’ın bu hususta nihai müzakereye hazır olduğunu ilan ettiğini söyledi.

Zarif, anlaşmanın nihaileşmesi sonrası kanuni mercilerde onaylanacağını ve bu hususta esas kararın verileceğini söyledi.

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2012