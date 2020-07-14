Vaizi: İran’ın bölgesel stratejisi ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması yönündedir

Vaizi, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, Mustafayev ile görüşmesine işaretle görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azeri askerlerinin vefatından dolayı üzüntülerini ileterek, Azerbaycan dahil bölge üllkelerinin toprak bütünlüğünün korunmasının İran’ın bölgesel stratejisi olduğunu ve olacağını bildirdiğini söyledi.

Vaizi, ‘’İran her zaman sorunlar ve ihtilafların siyasi yollar ve müzakerelerle çözümüne vurgu yapmıştır ve umarım bu sorunda böyle çözülür. ‘’ dedi.

Mustafayev de dünkü görüşmede İran devleti ve milletinin başsağlığını takdir ederek, İran’ın Azerbaycan dahil ülkelerin toprak bütünlüğü ile ilgili tutumunun her zaman saygıyı hak ettiğini söyledi.

Vaizi ve Mustafayev görüşmede ayrıca iki ülke ticari ilişkileri hakkında görüşlerini bildirerek, iki ülke demiryolu, karayolu ve Kuzey-Güney koridoru vasıtası ile irtibatlarının artması temennisinde bulundular.

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