14 Tem 2020 21:06
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News Code: 83855905
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Zarif: Amerika’nın kanunlar ve diplomasiyi aşağılaması dünya güvenliğini tehdit etmekte

Zarif: Amerika’nın kanunlar ve diplomasiyi aşağılaması dünya güvenliğini tehdit etmekte

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, kanunlar ve diplomasinin Amerikan tarafından aşağılanmasının dünya güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Zarif, Twitter hesabından Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) şekillenmesinin 5. Yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Zarif mesajında, ‘’Bugün geçen 10 yılın en önemli diplomatik başarısı KOEP’in yıldönümüdür. Bugün ayrıca Amerika’nın yasa dışı davraışlarının uluslararası normlara ölçü olarak göz önünde bulunmamasını da hatırlatmaktadır.’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Kanunlar ve diplomasinin ABD tarafından aşağılanması o ülkenin dünyada rüsva olmasına sebep olmuştur bu durum ayrıca ABD ve uluslararası güvenliği de tehdit etmektedir.’’ dedi.

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