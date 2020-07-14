Zarif: Amerika’nın kanunlar ve diplomasiyi aşağılaması dünya güvenliğini tehdit etmekte

Zarif, Twitter hesabından Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) şekillenmesinin 5. Yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Zarif mesajında, ‘’Bugün geçen 10 yılın en önemli diplomatik başarısı KOEP’in yıldönümüdür. Bugün ayrıca Amerika’nın yasa dışı davraışlarının uluslararası normlara ölçü olarak göz önünde bulunmamasını da hatırlatmaktadır.’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Kanunlar ve diplomasinin ABD tarafından aşağılanması o ülkenin dünyada rüsva olmasına sebep olmuştur bu durum ayrıca ABD ve uluslararası güvenliği de tehdit etmektedir.’’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012