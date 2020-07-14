Rabii: Amerika, KOEP’ten ayrılarak kendinni dünyada rüsva etti

Rabii yaptığı açıklamada, ‘’hiçbir zaman İran’ın kötülüğünü isteyenler ne ABD ne de bölgede bu kadar güçlü değillerdi ve İran kadar hiçbir ülkeye ambargolar vasıtası ile baskı uygulanmamıştır. ‘’ dedi.

KOEP’in 5. Yıldönümünü yaklaştığını ifade eden Rabii, ‘’Geçmiş yıllarda Amerika’nın KOEP’ten ayrılması ve Trump’ın İran’a zalimce ambargolarını tahmil etmekle bu anlaşma büyük oranda fonksiyonunu İran halkı için kaybetti ve bazılarının da KOEP ile ilgili insafsız yorumlarına yol açtı. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran halkının KOEP’inn ekonomik menfaatlerinden yararlanmasına izin vermediğini ifade eden Rabii, Amerika’nın kendisinin de büyük hasarlara katlandığını söyledi.

Rabii, İran Genelkurmay Başkanının Suriye ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan askeri anlaşma ile ilgili, ‘’Biz her zaman, İran ve Suriye’nin özel ilişkilere sahip olduklarını söyledik, yıllar içinde Suriye ile ortaklaşa terörizm ve yabancı müdahalesi için verdiğimiz mücadelede Suriye ile iletişimimiz daha da güçlenmiştir. ‘’ dedi.

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