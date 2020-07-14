Zarif: Yemen'in Koalisyon tarafından acımasızca kuşatılmasının devam etmesi kabul edilemez

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref Abdullah ile Salı günü yaptığı video konferansta konuşan Zarif, ’İran İslam Cumhuriyeti, Yemen krizinin tek çözümünün siyasi olduğunu düşünüyor ve bu bağlamda, Yemen barış planı için Yemen ve uluslararası paydaşlarla yapıcı iş birliği yapmıştı’ diye belirtti.

İran'ın Yemen'in istikrara kavuşma yolunun sadece bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, Yemenli grupları arasında birliğin sağlanması ve birleşik ve kapsayıcı bir hükümet oluşturmak için farklı gruplar ve partiler arasında kapsamlı siyasi diyaloğun yürütülmesinden geçtiğini düşündüğünü dile getiren Zarif, Yemen'in bütün Yemenli gruplara ait olduğunun altını çizdi.

Yemen'in Koalisyon tarafından acımasızca kuşatılması, bu ülkeye tecavüzün sürdürülmesi ve korona salgını şartlarında bile yiyecek ve yakıt taşıyan gemilere el konulmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Zarif, ’İran İslam Cumhuriyeti, kısıtlamalara ve sabotajlara rağmen, koronavirüs salgını ile mücadele etmek için insani yardım göndermek adına gerekli önlemleri almaya devam ediyor ve geçmişte olduğu gibi, kuşatmanın kaldırılması, ateşkesin sağlanması ve bir dizi bölgesel ve uluslararası istişarelerle siyasi görüşmelere devam edilmesi amacıyla Yemen barış sürecini ilerletmek için elinden geleni yapacaktır’ diye ekledi.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref Abdullah da bu video konferans görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'a Yemen halkına siyasi desteği ve insani yardımları için teşekkür ederek, Yemen'deki son siyasi ve saha gelişmelerle Yemen krizinin gelecekteki beklentileri hakkında Zarif'e bilgi vererek, ülkenin barış sağlama ve koronavirüsünün neden olduğu insani sorunların üstesinden gelme çabalarını açıkladı.

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