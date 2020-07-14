İran'ı suçlamak yerine Koalisyon'un Yemenli çocuk ve kadınlara yönelik saldırılarını durdurun

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif el-Hücerd'in Yemen'le ilgili İran'a yönelttiği suçlamalara cevap veren Musevi, 'Yeni genel sekretere suçu karşı tarafa yükleme ve bu konseye üye bazı ülkelerin yıkıcı rollerinin izinde İran'a karşı temelsiz suçlama ve iddialar ortaya atmak yerine, Koalisyon'ın Yemenli çocuk ve kadınlara yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulamasını ve Yemen krizini Yemenli-Yemenli görüşmeler yoluyla çöcülmesine katkı sağlamaya tavsiye ediyoruz' açıklamasında bulundu.

Musevi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi bazı ülkeler, tehditvari bir ortamda ve bölgedeki Arap ve İslami halkların isteğinin tersine hareket ederek, ABD ve İsrail rejimi tarafından İslam dünyası ve mazlum Filistin halkına yönelik ana tehdit ve meselelere karşı sessizliğe kapılmış ve dirençli ve sabırlı Yemen halkını bombalamaya, bu ülkeyi acımasızca kuşatmaya ve korona salgınına karşı zorunlu olan gıda, yakıt ve ilacın ulaştırılmasını önlemeye devam etmektedirler.

Suudilerin ve istifa etmiş Hadi hükümetinin BM Genel Sekreteri'nin Yemen dahil dünya genelinde savaşların durdurulmasını içeren girişimlerine ilişkin sergiledikleri tavır, bu tecavüzcülerin riyakar duruşlarını ortaya koymaktadır. Onlar iddia edilen ateşkese rağmen vahşice bombalamalarına devam ediyor ve BM Genel Sekreteri Yemen Temsşlcisi'nin sunduğu Yemen barış planına karşı çıkarak, bu krizin askeri yönden çözülmesi peşinde olmakla birlikte dünya kamuoyunu tecavüzlerinden uzak tutmak için diğerlerini suçlamaya çalışmaktadır.'

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