İran dünyanın 46. altın üreticisi

İRNA’ya konuşan Dürri, 'Halihazırda Zerşoran adlı ülkenin en büyük altın madeni Batı Azerbaycan'ın Tekab ilçesinde bulunuyor. Kurumumuz şu anda Zahidan'ın kuzeybatısındaki Nahile altın madeni, Sistan ve Baluçistan ilindeki İranşehr ilçesine bağlı Bezman madeni, Doğu Azerbaycan iline bağlı Verzigan'daki Alça Kışlak madeni, İsfahan'daki Gülpayegan madeni ile diğer altın maden rezervlerinde altın tespit ve çıkarım işlemlerini yapmakta ve yılsonuna kadar belirli bir rezerv ile bu işlemin tamamlanması muhtemeldir’ ifadesini kullandı.

Dürri, 'Jeokimyasal araştırmalar da dahil olmak üzere altyapı önlemlerinin her gün yeni endekslerin getirilmesine ve ayrıntılı araştırma çalışmaları ile yeni altın rezervlerinin kullanılmasına yol açmıştır' diye ekledi.

Dünya merkez bankaları 2018'de 651.5 tondan fazla altın satın alarak 2017'ye göre %74 büyüme sağladı. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya dünyanın en büyük altın rezervlerine sahiptir.

İran'ın altın tüketimi ve üretimi açısından konumu hakkında çeşitli istatistikler var. Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlar, İran'ın dünyadaki yüzden fazla ülke arasında 46. sırada ve aynı zamanda Asya'da 12. sırada yer aldığını göstermektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489