Culfa üzerinden İran-Türkiye-Avrupa demiryolu bağlantısı kurulacak

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Neriman, İran-Türkiye demiryolunun Türkiye'deki Süreyya Çeşmesi ile İran Culfa'daki Dilucu'nun demiryolu ile bağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Culfa-Süreyya Çeşmesi demiryolu hattının 2 hat üzerinde inşa edileceğine dikkati çeken Neriman, 'İlk etapta inşa edilecek ilk hat yıllık 6-10 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Türkiye de demiryolu hattını Kars'tan Süreyya Çeşmesi'nin karşısında yer alan Dilucu'na kadar uzatacak. 147 kilometre uzunluğunda olacak Süreyya Çeşmesi-Dilucu hattın inşası ile Aras Serbest Bölgesi bölgede büyük bir lojistik merkezine dönüşecek' ifadesini kullandı.

Bu hattın toplam uzunluğunun 208 kilometreyi bulacağına değinen Neriman, 'Aras ve Maku serbest bölgeleri, Demiryolu Şirketi ve Yol ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolüne göre, tüm inşa işlemleri ile yatırım, Demiryolu Şirketi'nin görüş ve onayı ile gerçekleşecek' diye konuştu.

Aras Serbest Bölgesi, İran’ın kuzeybatı bölgesinde Doğu Azerbaycan ilinde Azerbaycan sınırında bulunmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan ve Nahçıvan civarında yer almakta ve doğal ve tarihi turistik mekanlara sahiptir.

İran-Türkiye Bazargan sınır kapısına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Aras Serbest Bölgesi 51 bin hektar alanda bulunuyor. Bu hattın yapılması ile ülkemizin kuzeybatı bölgesi, Avrupa ve Kafkasya demiryollarına bağlanacak.

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