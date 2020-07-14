Petrole en az bağımlılıkla ülkeyi yönetmek, İran'ın ekonomik savaştaki gücünü göstermektedir

Hükümet Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, sorunların çözümü için özel program ve politikalar uygulamaya başladıklarını kaydederek, 'Ülkenin bu çok zor koşullarda yönetilmesi, halkımızın ABD'ye karşı anti İran hedeflerine ulaşması karşısındaki gücünü gözler önüne sermektedir. ABD'liler yaptırımları uygulamaya başladıkları zaman ekonomimizin çökmesini bekliyordu, ama bugün petrole bağımlı olmayan ekonomi ve planlamalarla ülkeyi yönetecek duruma geldik. Bu da İran halkı için ekonomik savaşta büyük bir güç gösterisi ve zaferdir' diye konuştu.

İran ekonomisi ile birlikte dünyanın tüm ekonomilerini büyük zorluklarla karşı karşıya bırakan korona salgınına karşı mücadele başarılı adım attıklarının altını çizen Ruhani, 'Hükümetimiz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamada zorluklarla karşılaştığı bu koşullarda, özel önlemler, kurumların hazırlığı ve halkın iş birliği ile bu durumu geride bırakmış ve bırakacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Halkın zorunlu ihtiyaçları ile üreticilerin gereksinimlerinin teminini hükümetin öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çeken Ruhani, 'Halkın ve hükümetin zorunlu ihtiyaç ve gereksinimleri sağlanmış ve kesinlikle denetleyici kurumların iş birliği ile fiyatlar kontrol altına alınarak dalgalanmaların önüne geçmelidir. Üretim Sıçraması Yılı olan bu yılda tüm kapasitelerimizle üretim sektörünü destekleyeceğimizi iş adamlarına gerekli dövizi ve ham maddeyi temin ederek hareketine devam edeceğimizi belirtmek isterim' ifadesini kullandı.

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