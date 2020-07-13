13 Tem 2020 22:25
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News Code: 83854611
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Zarif: Bölge ülkeleri arasında ikili ve çoklu işbirliği daimi bir gerekliliktir

Zarif: Bölge ülkeleri arasında ikili ve çoklu işbirliği daimi bir gerekliliktir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölge ülkeleri arasında ikili ve çoklu işbirliğinin daimi gereklilik olduğunu söyledi.

Kuveytli meslektaşı Şey Ahmet Nasır El Mohammad El Sabah ile video konferans yöntemiyle görüşen Zarif, iki ülke ilişkilerinin çeşitli boyutlarda gelişebileceğini söyledi.

Görüşmede taraflar ikili ilişkiler ve en son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundular.

Zarif görüşmede bölge ülkeleri arasında ikili ve çoklu işbirliğinin daimi gereklilik olduğunu ve iki ülke ilişkilerinin çeşitli boyutlarda gelişebileceğini söyledi.

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