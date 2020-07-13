Zarif: Bölge ülkeleri arasında ikili ve çoklu işbirliği daimi bir gerekliliktir

Kuveytli meslektaşı Şey Ahmet Nasır El Mohammad El Sabah ile video konferans yöntemiyle görüşen Zarif, iki ülke ilişkilerinin çeşitli boyutlarda gelişebileceğini söyledi.

Görüşmede taraflar ikili ilişkiler ve en son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundular.

Zarif görüşmede bölge ülkeleri arasında ikili ve çoklu işbirliğinin daimi gereklilik olduğunu ve iki ülke ilişkilerinin çeşitli boyutlarda gelişebileceğini söyledi.

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2012