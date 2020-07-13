İranlı araştırmacılar yeni bir bitki turu keşf etti

İran’da farklı bitki türlerin bir arada yaşanması araştırmacılar tarafından eşsiz olarak nitelendirilmektedir ve şu ana kadar en az 8 bin tür bitki türü İran’da tanımlanmıştır ve bunlardan 1700 türü sadece İran’da yetişmektedir.

İran Mlli Genetik ve Yaşam Merkezi müdürü Dr. Alireza Doletyari, yeni br tür bulunmasının şu ana kadar yapılan araştırmalardan dolayı çok zor ve ender rastlanan bir olay olduğunu fakat yapılan araştırmalarla yeni bir bitki türünün bulunduğunu ve dünyaya tanıtıldığını söyledi.

Doletyari bu türün Meşhed kenti Firdevsi Üniversitesi ve Almanya IPK üiversitesinin işbirliği ile bulunduğunu söyledi.

Bu yeni tür IBRC P 1009984 kou ve örneği de 3385 kodu ile dünnya btki bankasınnda kayıt altına alınmıştır.

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2012