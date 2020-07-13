Çin: Pekin, İran ile ilişkilerin gelişmesine önem vermektedir

Hua Çun İng düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın Çin’in dostu ülkelerden olduğunu ve iki ülkennin normal işbirliklerini koruduklarını söyledi.

Sözcü ABD New York Times gazetesinin İran-Çin 25 yıllık işbirliği anlaşmasına ulaştığı ve bu anlaşmannın Çin’in İran’daki nüfuzunu arttıracağı yönündeki soruya karşın, bu konuda bilgisi olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'ın dost ülkelerle anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirterek, 'İran-Çin 25 yıllık iş birliği planına saldırılar kesinlikle yabancı kaynaklıdır ve Devrim karşıtı grupların bu konudaki eylemleri herkesçe bilinmektedir. ''dedi.

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Musevi, 'İran-Çin iş birliği protokolünün nihai taslağı hazırlanmış ve nihaileşmesi için karşı tarafa verilecektir. Bu bağlamda yeni anlaşmalar imzalanmış ve iki ülke ilişkileri, yeni yol haritasına göre ilerleyecektir' diye konuştu.

Musevi, diğer dost ülkelerle de benzer anlaşmalar imzalamak ve ilişkilerini dönemsel değil, uzun vadeli olarak tanımlamak istediklerini kaydetti.

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2012