İran-Çin 25 yıllık iş birliği planına karşı saldırılar yabancı kaynaklıdır

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Musevi, 'İran-Çin iş birliği protokolünün nihai taslağı hazırlanmış ve nihaileşmesi için karşı tarafa verilecektir. Bu bağlamda yeni anlaşmalar imzalanmış ve iki ülke ilişkileri, yeni yol haritasına göre ilerleyecektir' diye konuştu.

Musevi, diğer dost ülkelerle de benzer anlaşmalar imzalamak ve ilişkilerini dönemsel değil, uzun vadeli olarak tanımlamak istediklerini kaydetti.

İran-Suriye askeri iş birliği terör örgütleri imha edilene kadar sürdürülecektir

Genelkurmay Başkanı General Bakıri'nin Suriye ziyaretinde İran-Suriye güvenlik iş birliğine işaret eden Musevi, 'İran ve Suriye askeri iş birliği ve ilişkileri, yeni bir konu değildir. İran, Suriye devletinin talebi üzerine orada ve bu iş birliği de terör örgütleri imha edilene kadar decam edecek' diye belirtti.

Önemli olan ABD'de kimin başkan olduğu değil, İran halkı ile nasıl davranıldığıdır

ABD başkanlık seçimlerine dikkati çeken Musevi, 'Önemli olan ABD'de kimin başkan olduğu değil, İran halkı ile nasıl davranıldığıdır önemli olan.' değelendirmesinde bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan'ı meseleleri siyasi yönden çözmeye davet ediyoruz

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sınır catışmalarına işaret eden Musevi, 'Tarafları aklıselime ve konuları siyasi olarak çözüme kavuşturmaya davet ediyoruz' dedi.

Natanz olayı İran nükleer programı üzerinde etkisi yoktur

Musevi, Natanz nükleer tesisinde yaşanan olayın İran nükleer faaliyetleri üzerinde bir etkisinin olup olmadığı ile ilgili soruya, 'Sözkonusu olay, faaliyetlerimiz üzerinde fazla etki bırakmadı ve derhal o bölgeyi yeniden inşa etmeye başladık' yanıtını verdi.

İran-UAEK arasındaki iş birliği, ek ptorokolün gönüllü şekilde uygulanması ile sürdürülmektedir

İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya aldığından bahseden Musevi, 'İran nükleer programı halihazırda operasyonel anlamda herhangi bir kısıtlama ile karşı karşıya değil ve Atom Enerjisi Kurumu'nun teknik ihtiyaçları çerçevesinde devam etmektedir. Aynı zamanda UAEK ile iş birliğimiz, denetleme taahhütleri ve ek protokolün gönüllü şekilde uygulanması uyarınca sürdürülmektedir' açıklamasında bulundu.

Trump rejiminin seçim meseleleri üzerinden dış politikada kazançlı çıkmaya ve Nükleer Anlaşma'yı yok etmeye çalıştığının altını çizen Musevi, 'BMGK 2231 sayılı kararına göre İran silah ambargosu Ekim 2020'de son bulacak ve böylece askeri kısıtlamalar kaldırılacaktır. Trump rejimi ise bu kısıtlamaları uzatmayı hedefliyor' ifadesini kullandı.

Güney Kore'in İran'ın borçlarını ödememesi için bahanesi kabul edilemez

Musevi basın toplantısının sonunda Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın Güney Kore'den 7 milyar dolar alacağını tahsil etmek için nasıl bir program izlediğine de işaret ederek, 'Açıkça Korelilere İran halkına olan borçlarını ödememek için öne sürdükleri bahanenin kabul edilemez olduğunu ilettik. Umarız borçlarını öderler. Bazı girişimler yapılmış ve eğer bu girişimlerin sonuç vermemeye başladığını görürsek, alacağımızı tahsil etmek için eylemler yapacağız' diye ekledi.

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