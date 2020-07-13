13 Tem 2020 11:53
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News Code: 83853837
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İran maske üretim kapasitesi günlük 6.5 milyona ulaştı

İran maske üretim kapasitesi günlük 6.5 milyona ulaştı

Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehdi Sadıki Niyareki, İran'da üç katlı ve N95 maske üretim kapasitesinin günlük 6.5 milyonu aştığını söyledi.

İRNA muhabirine konuşan Sadıki Niyareki, bu kapasitenin 6 milyonunun üç katlı maskeler, 500 bininin ise N95 maskeleri oluşturduğunu kaydetti.

N95 maske konusunda üretim fazlası bile yaşadıklarına değinen Sadıki Niyareki, 'Bu maskelerin üretim fazlası daha önce ihraç edilirken, halihazırda bunların ihracatı durdurulmuştur' diye konuştu.

Sadıki Niyareki, 'Alkol, hemşire örtü ve giyimleri ile türlü dezenfektan üretimi konusunda ülkemizde her hangi bir eksiklik yok ve birçok alanda üretim fazlası yaşıyoruz' diye ekledi.

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