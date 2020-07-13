İran boru ve profil ürünleri 17 ülkeye ihraç ediliyor

İRNA’ya konuşan Kave ,’2018 yılında bu ekonomik örgüte üye firmaları, ihracat pazarlarına 750 bin tondan fazla çeşitli boru ve profil ihraç ederek etkili bir adım attı. Böylece ülke için yüz milyonlarca dolarlık döviz geliri, ardından istihdamda bir patlamaya neden oldu. Bu yüzden ihracatın durdurulmasının ilk darbesi istihdama olacaktır’ dedi.

Boru ve profil ihracatı alanında önemli bir hususun komşu ülkelerin neye ihtiyacı olduğunun düşünüşmesi olduğunu kaydeden Kave, 'Buna dayanarak, ülke çelik üreticilerinin üretim hatları, varak alanında aktif duruma gelmeliler' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl, İran'dan yurt dışına 10 milyon ton civarında çelik ihracatının gerçekleşmesi ve bunun % 35-45'lik bölümünün varaklar dahil olmak üzere çelik ürünleri olacağı öngörülmektedir.

Bugün, İran çelik endüstrisinde Ortadoğu'da lider olmanın yanı sıra, dünyanın ilk 10 çelik üreticisi arasında yer alıyor.

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