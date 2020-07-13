İngiltere'nin eski Tahran Büyükelçisi: Nükleer Anlaşma çok taraflılık için ümidin temelidir

Nükleer Anlaşma'nın imzalanmasının beşinci yıldönümünde Londra'da İRNA'ya röportaj veren Dalton, ’İran dahil olmak üzere Orta Doğu'dan ortaya çıkan çok taraflı diplomatik, güvenlik ve ekonomik etkileşimler, Fars Körfezi halkı için gelecekteki barışçıl iş birliğini sağlamanın en iyi yoludur’ dedi.

İran halkının haksız ve tek taraflı ABD yaptırımları sonucunda çektikleri acının sona ermesinin ve Avrupa ülkelerinin mali ve ticari taahütlerini yerine getirmelerinin zamanı geldiğini dile getiren emekli İngiliz diplomat, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerine tam olarak geri dönmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın anlaşmaya %100 uymasını teyit etmesini umduğunu söyledi.

Dalton, ’Umarım 2021'de ABD hükümetinin yıkıcı yaklaşımını -diğer hükümetlerin kötü politikalarıyla birlikte ABD'yi Ortadoğu'daki en büyük istikrarsızlık ve ızdırap destekçisi haline getiren yaklaşım- sona erdiren gelişmeler göreceğiz‘ diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs 2018'de tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde Nükleer Anlaşma'dan çekildiklerini ve bu anlaşma gereği kaldırılan ambargoları tekrar yürürlüğe soktuklarını açıkladı.

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