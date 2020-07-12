Beyranvend 2018 Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kalecileri arasında

Asya Futbol Konfederasyonu AFC, Asya Şampiyonlar Ligi'nin farklı sezonları için seçilen takımı bulmak için uzun zamandır birkaç anket yapıyor.

Bu kez ise Asya Futbol Konfederasyonu tarafından hazırlanan anket, 2018 Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi kalecilerin seçmek için yapıldı.

Persepolis futbol kulübün eski kalecisi Alirıza Beyranvend da bu ankette ismi geçen futbolcular arasında. Beyranvend, ankette Batı Asya'nın tek temsilcisidir. Geri kalan adaylar da Doğu Asya'dan. Persepolis o sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak finale yükseldi, ancak Japonya Kaşima Antlers'e yenilerek ikinciliği elde etti.

İşin ilginç yanı Kaşima'nın Güney Koreli kalecisi Kwon Son Tae'nin de adaylar arasında yer almasıdır. Beyranvend'ın sezon için seçilen takıma dahil edilip edilemeyeceğini zaman gösterecek. Beyranvend aynı yıl Asya'nın en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen Asya Yılın Futbolcusu Ödülü'ne ulaşamadı. Bu ödül Katarlı Abdülkerim Hasan'a verildi.

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