Ambargo ile mücadelede ön safta yer alan iş adamlarını destekliyoruz

Hükümet Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, özel sektördeki üretici ve iş adamlarının ülke ekonomisindeki kilit önem ve rolüne ve onların ambargo koşullarında olağanüstü konumlarına değinerek, 'Hükümetin politikası, ambargo ile mücadelede ön cephede yer alan ve toplumun temel ve gerekli emtiaları ile üretim için gerekli ham maddelerin temini için çalışan şirketleri takviye edip desteklemektir' değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin temel politikasının özel sektör ile iş adamları ve üreticilerin aktif katılımına desteği artırmaya yönelik olduğunun altını çizen Ruhani, 'Ülke ticari politikalarına bağlı aktif ihracatçı ve ithalatçıların desteklenmesinin yanı sıra, bu yasayı ihlal edenlere karşı gereken yapılacaktır' diye ekledi.

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