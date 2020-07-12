Homa Havayolları 5 ay aradan sonra Tahran-İstanbul seferlerini yeniden başlatıyor

İRNA’ya konuşan Cihani, koronavirüs salgınından bu yana Homa'nın düzenlediği Avrupa ülkelerine birçok uçuşunun durdurulduğunu ve halihazırda Londra, Manchester, Paris ve Amsterdam havaalanlarına tarifeli seferlerin şu anda sınırlı şekilde yaptıklarını kaydetti.

Geçici olarak İspanya'nın başkenti Madrid, Pakistan'ın Karaçi kenti, Belarus ve İtalya'ya uçuşlar yaptıklarını dile getiren Cihani, bu uçuşların İran vatandaşlarını üşkeye geri getirmek için düzenlendiğini ifade etti.

Tahran-İstanbul ilk uçuşunun yarın (Pazartesi) Homa Havayolları tarafından gerçekleştirileceğini belirten Cihani, "Bilet satışları Homa ofislerinde ve güvenilir acentelerde mevcuttur. Tahran-İstanbul uçuşları Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşecek' diye konuştu.

Gidiş uçuşunun Pazartesi ve Cuma günleri 09: 25'da Tahran'dan İstanbul'a 719 sefer sayılı uçuşla, dönüş seferinin ise aynı günlerde ise saat 12:40'da İstanbul havaalanından İmam Humeyni Havalimanı'na 718 sefer sayılı uçuşla yapılacağına işaret eden Cihani, 'Homa Havayolları'nın Almanya seferleri için müzakereler başlamış olup, Almanya'dan uçuş izni alındığı takdirde bu konuda bilgi verilecektir. Şu anda, Homa Havayolları'ndan gelen taleplerin %60'ı Almanya güzergahlarında uçuş yapılması üzerinedir ve Homa bu Avrupa güzergahında uçuşlara devam etmek için her türlü çabayı gösterecek’ diye ekledi.

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