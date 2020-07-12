İran için Trump veya Biden farketmez

Katıldığı televizyon programında konuşan Vaizi, Nükleer Anlaşma'ya ve ABD'den bu uluslararası anlaşmadan çekildiğine işaret ederek, 'ABD'ye güvenmedik. Avrupa'ya da güvenmiyoruz. Bizim anlaşmamız çıkarlar temelindedir ve çıkarlarımız korunana kadar anlaşmaya bağlı kalacağız. Herhangi bür ülkeyle görüşmelerimiz, çıkarlara dayalıdır' dedi.

Avrupalıların Nükleer Anlaşma'nın korunmasından yana olduklarını ve ABD baskısı altında bu anlaşmadaki taahhütlerini ifa edemediklerini kaydeden Vaizi, 'Avrupalılardan gördüğümüz şey, onların hiçbir ilkeye bağlı olmadıkları, gelgeç hareket ettikleri ve BD seçimlerinin sonucunun belli olması için zamanı bekledikleridir' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin geçen yıl Nükleer Anlaşma üyesi ülkelere ayzdığı mektupta açıkça bu anlaşmanın İran'ın çıkarlarını temin etmediği takdirde işe yaramadığını belirttiğini dile getiren Vaizi, 'Nükleer Anlaşma'nın avantajlarından yararlanmalıyız. Ekim ayında bize karşı uygulanan silah ambrgosu son bulacak ve biz silah alımı yapabileceğiz. Eğer bundan yararlanamazsak bizim için bu anlaşmanın menfaati olmamış demektir. Ruhani'nin mektubunda da İran'ın bu ambargonun kalkmaması durumunda ne yapacağına değinilmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Vaizi, 'İran düşmanları, ülkemizde kargaşa yaratmak, ülkemizi izole etmek ve yönetim ile halkı birbirine düşürmek gibi hedefleri güdüyor. Onlar yaptırım da dahil olmak üzere birçok yöntemi denemelerine rağmen bunu başaramamış ve bu yüzden sinirliler. Güney Kore'den alacaklarımız konusunda da görüşmelerimizin sonucu olmama durumunda hukuki eyleme başvuracağız' diye ekledi.

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