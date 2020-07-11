İran'dan Azerbaycan'ın sınır bölgelerindeki su sorununun çözülmesine yardım

Aras Nehri'nde su seviye ve miktarının azalması nedeniyle Azerbaycan'ın İran sınırında yer alan Saatlı ve diğer bazı şehir ve kasabalarda ortaya çıkan su sorunu, İran ve Azerbaycan tarafından ortaklaşa kullanılan Aras Barajı'ndaki su pompalaması sayesinde çözüldü.

Açıklamada Aras Barajı'ndaki su tüketim konusunun İran-Azerbaycan özel komisyonu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Aras nehri boyunca İran-Azerbaycan sınırının Azerbaycan topraklarında yer alan Saatlı gibi birkaç kasabada yaşanan su sıkıntısı, su pompalama suretiyle çözüme kavuştu.

Azerbaycan medyası ve sosyal medya kullanıcıları, İran'ın bu tavrını takdir ederek, bunun kardeşçe ve dostça bir adım olduğu yönünde paylaşımlarda bulundu.