İran'ın Lahey Büyükelçisi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Suriye kararını eleştirdi

Suriye yönetimini Latamne şehrinde kimyasal silah kullanmakla suçlayan bu kararın gayrımeşru olduğunu dile getiren Kazımi Ebedi, kararı dengeleyici olmayan, siyasi güdüler içeren ve kabul edilemez bir karar olarak nitelendirdi.

Alınan yeni kararla Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile geniş iş birliği çabalarının hiçe sayıldığını ve bu örgüte üye ülkeler arasında sorun çıkarma amaçlı kullanıldığına dıkkati çeken Kazım Ebedi, ABD'nin bu örgütteki temsilcisinin eleştirilerine yanıt olarak, 'Saddam rejiminin 1980'li yıllarda İran halkına kullandığı kimyasal silahlar nedeniyle ülkeler, kimyasal silahların yasaklanması antlaşmasının imzalanması gerektiğinin farkına vardı. Saddam'a kimyasal silah temin ederek onların İran halkına karşı en etkili şekilde kullanılmasını amaçlayan ülkeler, halihazırda örgütünün bu kararına destek sunan ülkelerdir.'

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Yürütme Kurulu, yayımladığı kararda Suriye güçlerinin, 24-30 Mart 2017'de Latamne'de düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı iddiasına ilişkin rapora atıfta bulunularak, saldırılarda kullanılan kimyasal silahların nerede üretildiğinin 90 gün içinde örgüte bildirilmesi istendi.

Kararda, Esat yönetiminin kimyasal depolama programında taahhüt ettiği sorumluluklarını yerine getirmesi ve elindeki kullanıma hazır kimyasal silah miktarını açıklaması da talep edildi.

Yürütme Kurulu kararında, "Gerçekleşen kimyasal saldırı, Suriye'nin elindeki kimyasal silahları ve üretim tesislerini yok etmediğini ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tanımlama Ekibi, 8 Nisan 2020'de yayımladığı raporda, Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed güçlerinin gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Oylamada İran, Çin ve Rusya red oyu verirken, 9 ülke çekimse, 29 üye ülke ise kararın kabulü yönünde oy kullandı.