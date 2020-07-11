ABD'nin İran-Çin kapsamlı iş birliği planına karşı çıkmasından başka birşey beklemiyorduk

İRNA ile konuşan Kişaverzzade, İran-Çin kapsamlı iş birliği planına karşı saldırıların gülünç olduğunu ifae ederek, 'Bize karşı acımasız ambargolar uygulayan ve hatta Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki paralamızı bloke ederek bunları ilaç veya gıda maddeleri satın almamız için kullanmamıza iizn vermeyen ABD gibi ülkeler, şimdi bizi bizden daha çok sevmiş gibi görünüyor ve gülünç iddialar ortaya atıyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

Gülünç iddiaların ortaya atılmasının İran halkının toplumsal bilincine hakaret anlamı taşıdığının altını çizen Kişaverzzade, 'İran-Çin kapsmlı iş birliği planı çerçebesinde bazı adaların Çinlilere devredildiği veya Çin'in İran'da askerleri konuşlandırcağı gibi iddialar, gülünç olmanın yanında bir tür olumsuz propaganda içermektedir Bu tür iddiaların hiçbir temeli yok ve kesinlikle bu planın nihaleşmesi durumunda ülkemizle dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde iyi ve olumlu etkiler bırakacatır' diye konuştu.

Kişaverzzade röportajın devamında şu ifadeleri kullandı:

ABD'liler İran'ı izole etmek için çok çalıştı ve 6 ay içinde işi İran'ın görüşme masasına gelerek ABD'nin koşullarını kabul edecek seviyeye getireceklerini iddia ettiler. Bu nedenle İran ekonomisini 6 ay içinde çökertme hedefi olan bir ülke kesinlikle İran-Çin kapsamlı iş birliği planına da karşı çıkacak.

İran-Çin kapsamlı iş birliği planı aslında iki ülke arasında kapmsalı bir plan olarak Tahran-Pekin İlişkileri Yol Haritası'dır. Bu plan, sözleşme veya anlaşma değildir; İkili ilişkileri geliştirmek için zemini pekiştirmeye yönelik iş birliği protokolüdür.

Geçen yıl 23 milyar dolar olan İran-Çin ticaretinde bizim bu ülkeye yaptığımız ihracat, ithalatı geride bıraktı. Halihazırda Çin, İran malı ithalatçısı bir ülke olarak ekonomimiz ve geleceğimiz üzerinde faydalı olabilir ve ekonomik kalkınmamız açısından önemli rol oynayabilir'.