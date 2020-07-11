Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın İran'a yapacağı ziyaret, iki ülke iş birliğinde yeni sayfa açacak

İRNA'ya konuşan Hasanpur, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın korona sonrası normalleşme döniminin başlamasından derhal sonra Tahran'ı ziyaret edeceğine işaret ederek, Vuçiç'in Tahran ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda en az 10 iş birliği protokolünün imzalanmasını beklediklerini kaydetti.

İran ile Sırbistan'ın tarım, sanayi, madencilik, inşaat, enerji, petrokimya ve turizm konularında iş birliğini artırmak için elverişli kapasiteler barındırdıklarının altını çizen Hasanpur, 'Özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ivme kazanmıştır. Örneğin 2018 yılında ikili ticaret hacmi 52 milyon 300 bin dolara ulaştı. Bundan 42 milyon 400 bin dolarını ülkemizin Sırbistan'a ihracatı oluştururken, bu ülkeden 9 milyon 800 bin dolar ithalat yaptık' diye konuştu.

Hasanpur'un ifadesine göre, Sırbistan yılda 'Sırbistan'da Dünya' isimli program çerçevesinde İran'a birkaç burs imkanı sağlıyor. İran'ın da karşılıklı olara Sırp öğrencilere böyle bir imkan sağlamsı kararkaştırılmıştır.

Belgrad Üniversitesi'nde Farsça eğitim gören öğrenci sayısı 300'ü geçmiştir. 2019 yılında bu üniversiteye bağlı Doğu Bilimleri Fakültesi açılarak Farsça ve İran kültürüne merak duyan öğrencilere iyi bir hizmet sağlanmaya başladı.

İran'ın Belgrad Büyükelçisi Hasanpur ayrıca Belgrad Üniversitesi'nde Farsça bölümünün 2021-2022 eğitim yılında yeni kürsü çerçevesinde açılacağını sözlerine ekledi.