11 Tem 2020 17:21
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News Code: 83851703
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İngiltere'nin eski UAEK Büyükelçisi:

Trump'ın yeniden seçilmemesi durumunda ABD'nin tekrar Nükleer Anlaşma'ya dönme ihtimali mevcut

Trump'ın yeniden seçilmemesi durumunda ABD'nin tekrar Nükleer Anlaşma'ya dönme ihtimali mevcut

Londra, İRNA- İngiltere'nin eski UAEK Büyükelçisi Peter Jenkins, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2020'de düzenlenecek Başkanlık Seçimleri'nde tekrar seçilmeme ihtimali olduğuna işaret ederek, 'Böyle olursa Washington'un tekrar Nükleer Anlaşma'ya dönme ve İran'a karşı uyguladığı ambargoların birçoğunu kaldırma olasılığı vardır. Bu nedenle Tahran'ın o zamana kadar beklemesi iyidir' dedi.

İRNA'ya röportaj veren Jenkins, Nükleer Anlaşma ile ilgili son gelişmeler, 3 Avrupa ülkesinin UAEK Yönetim Kurulu toplantısındaki kararı, BM Güvenlik Konseyi toplantısı ve ABD'nin İran silah ambargosunun uzatılmasına yönelik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çelilmesinin yasa dışı olduğunu vurgulayan Jenkins, İran'ın bu anlaşmadan doğan ekonomik avatajlardan şu ana kadar yararlanmadığını kabul etti.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin hiçbir yararı olmadığı görüşünde olan Jenkins, bu ülkenin bu hareketiyle yumuşak gücüü kaybettiğini söyledi.

Londra, Paris ve Berlin'in UAEK Yönetim Kurulu'na sundukları İran'la ilgili kararın gereksiz olduğuna dikkati çeken Jenkins, 'İran'ın bu konu ile ilgili kaygısını anlıyorum. İran, UAEK ve Nükleer Anlaşma'ya üye diğer ülkelere endişelerini aktarmak için bir yol bulması lazım' diye konuştu.

Jenkins, 'ABD, BMGK'de 2231 sayılı karar kapsamında İran silah ambargosunun kaldırılmasına karşı bir kararın onaylanmasını beklememlidir, zira bu Çin ve Rusya'nın isteğinin aksinedir ve bu iki ülke, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkına sahiptirler' diye ekledi.

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