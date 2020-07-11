11 Tem 2020 15:05
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News Code: 83851512
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İranlı bilim adamı dünyanın en saygın bilim adamları arasında

İranlı bilim adamı dünyanın en saygın bilim adamları arasında

Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Endokrinoloji Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Feridun Azizi, ISI kaynak veritabanı sıralamasına göre bulaşıcı olmayan hastalıklar dalında dünyanın ilk üç bilim adamı arasında, iyot eksikliği sorunları alanında ise dünyanın dördüncü bilim adamı olarak açıklandı.

Şehit Beheşti Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Endokrinoloji Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Azizi ayrıca tiroid ve gebelik dalında en iyi 20, tiroid ve emzirme dalında en iyi 23 ve hipotiroidi dalınd en iyi 40 bilim adamı arasında yer aldı.

İran'da araştırma yönetimi eğitim temellerini atan araştırmacı bilim adamı olarak bilinen Dr. Azizi, sağlık bilimleri dalında öncü isimlerden biridir.

Bu konumunu genel olarak özgün ve yerli araştırmaları sayesinde elde eden Azizi, iç sağlık politikacılarına ilaveten dünya çapında da uluslararası bilim kaynaklarınca yakından takip edilmektedir.

ISI kaynak veritabanınca yayınlanan Web of Knowledge sitesi, her yıl dünyanın çeşitli dallardaki en iyi 100 bilim adamını açıklıyor.

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