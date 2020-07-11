General Süleymani suikastı, ABD devlet terörünün açık örneğidir

Terörle Mücadele Sanal Haftası toplantısında konuşan Taht-ı Revançı, bölgede terörle mücadele kahramanı Şehit General Sülyemani'nin Irak'ta resmi ziyaretteyken terör saldırısına uğramasının devlet terörünün açık örneği ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açıkça ihlali anlamına geldiğini dile getirerek, 'Bu cinayeti işleyenlere cezai sorumluluk doğmuştur' diye konuştu.

Filistin halkının vahşice bastırılmasının terörün en kötü türü olduğunu ve dünya toplumunca kınanması gerektiğinin altını çizen Taht-ı Revançı, terörle mücadelenin tek yolunun uluslararası iş birliğini artırmk ve teröre kollektif yanıt vermek suretiyle çok taraflılığın güçlenmesinden geçtiğini kaydetti.

ABD'nin İran'a karşı sert eylemlerinin İran halkının insan hakları, kalkınma hakkı ve yaşam hakkının ihlali olarak yapısal şiddet içerdiğini ve terörün açık örneği olmasının yanı sıraan daha büyük boyutta bilerek sıradan halkı hedef alarak birço zarara neden oln ekonomik terör anlamına geldiğini ifade eden Taht-ı Revançı, 'İran başından beri bölgede IŞİD ve el-Kaide gibi örgütlere karşı terörle mücadelede ön safta yer almıştır. Aksine, ABD'nin bölgedeki müdahaleci politikaları bölge ve dünyada terörün yayılmasının an sebebidir. ABD 12 binden fazla İranlı'yı ve çok sayıda Iraklı'yı katleden dünyanın en kötü terör örgütlerinden Halkın Mücahitleri Örgütü'nün başat hamisidir' değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili ayrıca ABD'yi Yemen'e tecavüzde kullanılan silahları sağladığı için bu ülkenin suçsuz halkının öldürülmesinin sürmesinin sorumlusu olduğunu sözlerine ekledi.