İlam ili İran’ın petrokimya merkezine dönüşecektir

Deşteki İlam Petrokimya Tesisi Elfin Birimine yaptığı ziyarette, bu birime 790 milyon Avro döviz ve 800 Milyar Tuman yatırım yapıldığını ve birimin yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi.

Bu birimin gelecek bir ay zarfında bitirilerek açılışının yapılmasını temenni eden Deşteki, bu birimin İiranlı uzmanlar tarafından yapıldığını ve faaliyete başlaması ile ildeki istihdama ciddi katkı sağlanacağını söyledi.

İlam Petrokimya Tesisi iki bin çalışanı ile bu ilin en büyük özel sektör şirketi ve İran batısının en büyük petrokimya tesisidir.

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2012