İran’ın petrol ürünlerinin yüzde 60’ı Hürmüzgan ilinde üretillmekte

Himmeti düzenlenen bir toplantıda Fars Körfezi Yıldızı ve Bender Abbas Petrolü rafinerilerinin faaliyete başlamasıyla başta benzin olmak üzere petrol ürünlerinin yüzde 60’ının bu ilde üretildiğini söyledi.

Ülke benzinin büyük kısmını karşılayan Fars Körfezi rafinerisinin yüksek kapasiteli İranlı uzmanlar vasıtası ile yapıldığını ifade eden Himmeti, bu rafinerinin direniş ekonomisinin ülkede tecellisi olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük rafinerisi olan Fars Körfezi rafinerisi günlük 360 bin varil işleme kapasitesine sahiptir.

Bender Abbas rafinerisi de İran ve Ortadoğu bölgesinin en modern ve tek ağır ham petrol rafinerisidir ve şu an ülkenin ihtiyaç duyduğu ham petrol ve ürünlerinin yüzde 18’i bu rafineride işlenmektedir.

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2012