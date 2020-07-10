10 Tem 2020 09:02
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News Code: 83850381
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Musevi: Geeneral Süleymani’nin korkakça terörü BM bildirgesinin açık şekilde çiğnenmesiydi

Musevi: Geeneral Süleymani’nin korkakça terörü BM bildirgesinin açık şekilde çiğnenmesiydi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Seyyid Abbas Musevi, General Süleymani’nin Amerika tarafından teröre kurban gitmesinin korkakça olduğunu İran’ın bu cinayeti ne unuttuğunu ne de bağışladığını söyledi.

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Terörizmle mücadelenin kahramanı General Süleymani’nin korkakça terörü başına buyruk bir eylem ve BM Bildirgesinin açık şekilde ihlali olduğunu söyledi.

Amerika’nın bu cinayetin sorumlusu olduğunu ifade eden Musevi, o ülkenin BM’ye saldırarak bunun altından kurtulamayacağını söyledi.

Genevre’de dün düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda General Süleymani’nin terörü mahkum edildi.

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