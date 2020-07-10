Musevi: Geeneral Süleymani’nin korkakça terörü BM bildirgesinin açık şekilde çiğnenmesiydi

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Terörizmle mücadelenin kahramanı General Süleymani’nin korkakça terörü başına buyruk bir eylem ve BM Bildirgesinin açık şekilde ihlali olduğunu söyledi.

Amerika’nın bu cinayetin sorumlusu olduğunu ifade eden Musevi, o ülkenin BM’ye saldırarak bunun altından kurtulamayacağını söyledi.

Genevre’de dün düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda General Süleymani’nin terörü mahkum edildi.

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2012