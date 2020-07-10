Beşar Esat, Tahran-Şam arasındaki stratejik işbirliğine vurgu yaptı

Esat, Şam’da bulunan İran Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Esat, iki ülke arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasına değinerek, bunun iki ülke arasında yıllardan beri bulunan stratejik işbirliği sonucu olduğunu söyledi.

Anlaşmanın imzalanması ve ikili oturumlardan dolayı memnuniyetini belirten Esat, bu konunun İran-Suriye arasındaki stratejik işbirliğinin düzeyini gösterdiğini söyledi.

Esat, anlaşmanın yıkkardan beri iki ülkenin ortaklaşa Suriye aleyhindeki terör saldırıların ve iki ülkeyi hedef alan düşmanca politikaların karşısındaki işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi.

General Bageri de görüşmede iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğinin her iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

İran ve Suriye arasında Çarşamba günü bir askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

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2012