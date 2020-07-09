Musevi: Amerika, Şehit Süleymani’nin terörü ile uluslararası hukuku temel kurallarını ayaklar altına almıştır

Musevi, Amerikalı bazı yetkililerin General Süleymani’nin terörü ile ilgili sözlerine karşın, profesyonel canilerin, cinayetlerini haklı çıkarmaya çalışmalarının yeni bir şey olmadığını söyledi.

Şehit Süleymani’nin bölge ve dünya’da terörizm ve IŞİD’in yayılması önündeki en etkili güç olduğunu ifade eden Musevi, ‘’Amerikan rejiminin Şehit Süleymani’nin ilkelerinden korkusu ölümü sonrası artmıştır. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’ Bu milli kahraman ve bölgenin barış ve istikrarının savunucusunun terörü IŞİD ve terörizmin Amerika’nın bölgeyi yağma için oyununun bir parçası olduğunu gösterdi ve o ülkenin terörizmle mücadele yönündeki iddiasının yalan olduğunu ispatladı. ‘’ dedi.

Musevi, BM ve İnsan Hakları Konseyinden, insan hakları ve BM Bildirgesine aykırı olan bu kabil tehlikeli uygulamaların incelenmesi ve mahkum edilmesini beklediklerini söyledi.

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2012