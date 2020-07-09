Hamane: Amerika ve General Süleymani’nin teröründe kullanılan İHA’ya evsahipliği yapan ülke hesap vermeliler

Hamane, BM İnsan Hakları Konseyi 44. Oturumunda yaptığı açıklamada, General Süleymani terörünün yasa dışı bir uygulama ve büyük bir cinayet olduğunu ve dünya barış ve istikrarını tehlikeye attığını söyledi.

Bu olayın uluslararası kuralların çiğnenmesinin yanında insan haklarının çiğnenmesi olduğunu ifade eden Hamane, bu operasyonda egemenlik hakkına sahip İran’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığını söyledi.

ABD’nin General Süleymani’ye saldırı gerekliliği ile ilgili güçlü delil ve senet ortaya koyamadığını ifade eden Hamane, bundan dolayı BM raportörünün bu saldırıyı BM kurallarının çiğnenmesi olarak çiğnediğini ifade etti.

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2012