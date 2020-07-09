Koronalı hastaların tedavisinde yeni yöntemler denenmektedir

Melekzade, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ İran, Dünya Sağlık Örgütü ve 35 ülke ile birlikte 5500 üzerinde büyük bir araştırmaya imza atmıştır. Araştırmanın amacı kötü durumdaki korona hastalarından hangi ilaçların etkili olduğu yönündeydi.’’ dedi.

Melekzade, araştırma sonuçları HİV hastaları için kullannılan Hidroksi Klorikin ve Koletra ilaçlarının korona tedavisinde etkili olmadığını gösterdiğini belirtti.

Melekzade araştırmada kötü durumda olan hastaların tedavisinde 3 ilacın iyi sonuç verdiğini belirterek, bu ilaçlarla hastanede yoğun bakımddaki hastalarınn ölüm oranının düştüğünü belirtti.

Koronanın küçük kentler ve köylerde de göründüğünü ifade eden Melekzade, tüm halktan maske kullanarak tavsiyelere riayet etmelerini istedi.

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2012