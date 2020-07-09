Galibaf: Korona sonrası dönemde yasalaşmanın ekseni zalimce ambargoları önlemek olmalı

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) oturumunda konuşan Galibaf, Asya Parlamentolarının ekonomik diplomasisine daha çok destek vermesi gerektiğini belirtti.

Bunun gerçekleşmesi için Asemblenin genel sekreterliğini parlamentoların ülkeler arasındaki ekonomik kapasitelerin yakınlaşmasındaki rolünden bir rapor sunmasını isteten Galibaf, korona sonrası Asamble parlamentolarının yeni platformların oluşması, sınırlamaların kaldırılması, ikili ve çoklu ekonomik işbirliği anlaşmalarını destekleyen kanunlarla hareket etmesini istedi.

Dünyanın mevcut zor döneminde hem işbirliği imkanlarının arttığını hem de ülkeler ve milletlerin tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Galibaf, bu tehditlerin coğrafi sınırların ötesinde olduğunu ve bunları gözardı etmenin en kötü tepkisizlik olduğunu söyledi.

İran’ın korona ile karşı karşıya gelen ilk ülkelerden olduğunu ifade eden Galibaf, bununla mücadele için çok kısa sürede Korona ile Mücadele Komitesi oluşturduğunu ve bu komitede İslami Şura Meclisinden de üyeler bulunduğunu söyledi.

İslami Şura Meclisinin tüm sağlık protokollere uyarak toplantılarını düzenli olarak yaptığını ifade eden Galibaf, Amerika’nın korona ile mücadele döneminde İran aleyhindeki artan baskı ve ambargolarına değinerek bunların mahkum edilmesini istedi.

Siyonist rejimin yayılmacı politikasına değinen Galibaf, bu rejimin tüm uluslararası kurallara ve hukuka aykırı olarak yeni ilhak planları yaptığını ve bunun Filistin halkının haklarına saldırı olacağını belirterek, bunun bölgede yeni çatışmalara yol açacağını belirtti.

Galibaf, APA’da siyonist rejimin uygulamalarını mahkum etmesini istedi.

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