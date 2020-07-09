9 Tem 2020 15:23
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Musevi: Yalan ve itham, ABD dış politikasının esas unsurlarıdır

Musevi: Yalan ve itham, ABD dış politikasının esas unsurlarıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, yalan ve ithamın ABD dış politikasının esas unsurları olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanının İran’da Yemen’e silah taşıyan bir gemiye el koyulduğu iddiasını yalanlayan Musevi, ‘’Yalan, itham ve nefret ABD dış politikasının özellikle mevcut dönemde esas unsurlarıdır ve ABD’nin nefret saçan dışişleri bakanının sözleri de bu tutumdan kaynaklıdır.’’ dedi.

Ortaya atılan iddianın temelsiz olduğunu ifade eden Musevi, ‘’ Amerikalılar İran silah ambargosunun devamı için uluslararası arena ve BM Güvenlik Konseyinde ellerinde bir done olmadığını gördüklerinden yalan ve ithamlarda hedeflerini ilerletmeye çalışıyorlar. ‘’ dedi.

ABD ve Arabistan’ın Yemen halkına 5 yıllık ablukayla binlerce kişinin açlıktan ölümüne sebep olduğunu ifade eden Musevi, ‘’ Bu rejimler Yemen’dek, cinayetlerini hesabını vermek yerine diğerlerine temelsiz iddia ve ithamlarla sorumluluklarından kaçmaya çalışıyorlar. ‘’ dedi.

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