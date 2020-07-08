Galibaf, Şentop’un yeniden TBMM Başkanlığına seçilmesini kutladı

Galibaf gönderdiği tebrik mesajında iki ülke parlamentolarının işbirliğini geliştirmesine vurgu yaptı.

Galibaf, iki dost ve komşu ülke olan İran ve Türkiye’nin dostane ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirttiği mesajında, ‘’Çeştli alanlarda parlamentolar arası işbirliğinin gelişmesi iki ülke ilişkilerinde ve bölge barış ve istikrarında yeni ufuklar açacaktır. ‘’ dedi.

Galibaf mesajının sonunda Şentop ve Türk halkına esenlikler temenni etti.

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2012