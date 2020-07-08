Çin ve İran liderlerinin siyasi iradesi stratejik ilişkileri geliştirmektir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ve Çin arasında 25 yıllık bir yol haritasının geliştirilmesi ile ilgili sosyal medyada yaygın yanlış iddialarla ilgili konuşan Musevi, 'Çin Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyareti sonucu varılan anlaşmanın 6. maddesinde yansıtılan İran İslam Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları arasındaki 2015 tarihli anlaşmaya göre, ki ülke ilişkilerini geliştirmek ve stratejik olarak derinleştirmek için siyasi iradelerini açıkça belirterek, iki ülke arasında önümüzdeki yıllarda siyasi ve ekonomik ilişkilerin tutarlı ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için zemin hazırlamak amacıyla 25 yıllık kapsamlı bir yol haritası geliştirmeye karar verildi’ dedi.

Bu belgenin birincil taslağının iki ülkenin uzman kurumlarının katılımıyla hazırlandığını ve şu anda müzakere edildiğine dikkati çeken Musevi, 'Açıktır ki, müzakereler tamamlandıktan sonra, bu belge yasal sürecinden geçmesi için İslami Şura Meclisi'nde milletvekillerine sunulacaktır’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün düşmanca ve gergin tepkisine işaret eden Musevi, ‘Kuşkusuz, iki ülke halkı için ortak çıkarları olan İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkileri ve bu müzakereleri yenmek için onlar, ellerinden geleni yapacak ve bu belgenin başarısızlığı için tüm çabalarını gösterecekler’ diye belirtti.

Musevi, Fars Körfezi'ndeki İran adalarının kiralanması, düşük fiyatlarla petrol satılması, silahlı kuvvetlerin konumlandırılması vb. hatta inkar etmeye değmeyecek gibi iddialar olduklarını kaydetti.

İran'ın ulusal çıkarlarını güvence altına almak, bu stratejik belgenin hazırlanmasında Dışişleri Bakanlığı'nın tek yol gösterici ilkesi olduğunu bildiren Musevi, 'Müzakereler tam bir titizlik ve dikkat ile yapıldı ve inşallah, İran halkı yakında sonuçlarını görecek. Belgenin yakın gelecekte sonuçlandırılmasını umuyoruz. Açıkçası, müzakereler sonuçlanana kadar hiçbir metin geçerli değil ve dolayısıyla medyadan çeşitli amaçlarla hazırlanan ve yayınlanan metinleri yeniden yayınlamaktan kaçınması istenmektedir' diye ekledi.

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