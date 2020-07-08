Yabancı gazeteciler ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırma çağrısı yaptı

46 yabancı medya muhabiri, bu mektupta ayrıca ABD hükümetine İran'a gerekli ilaç, yiyecek ve teçhizatı sağlanması amacıyla bu ülkenin el konulan yabancı bankalardaki paralarını serbest bırakması için baskı yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Mektupta; ’Böyle bir durumda, dünya hükümetlerinin ve uluslarının sadece İran halkının boş ellerle koronavirüsle mücadelelerini izlemeleri ve 84 milyon İranlının acısını hafifletme sorumluluğu hissetmemesi mantıklı değil’ ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer meslektaşları, İran'a yönelik yaptırımların siyasi veya ekonomik olmadan önce insani yaptırımlar olduğunu unutmuş ve bu gibi durumlarda tüm insani değerleri görmezden gelmektedirler.

Bugüne kadar 247 bin vakanın görüldüğü İran'da bu virüsten 12 bin kişi hayatını kaybetmiş durumda.

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