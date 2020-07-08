İran Yelda'sı Sofya En İyi Senaryo ödülüne değer görüldü

25 Haziran- 19 Temmuz tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılan 24. Uluslararası Sofya Film Festivali'ne katılıp yarışan Yelda, daha önce de 70. Berlin Film Festivali'nde seçilen film, 2020 Sundance Film Festivali'nde ise Jüri Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Ali Musaffa'nın yapımcılığını üstlendiği, Bongah Kültür Kuruluşu'nun iş birliği ve Farabi Kurumu'nun desteği ile yapılan, Behnaz Caferi, Feriştah Sadr Ürefayi, Babek Kerimi, Sedef Asgeri ve Feriştah Hüseyni'nin oynadığı filmin hikayesi şu şekildedir:

'Eşi Nası Ziya'yı öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen genç kadın Meryem Komicanbi, Yelda Gecesi'nde Bağışın lezzeti isimli çok izlenen televizyon programına getirtilerek ölen kişinin çocuğu Mona tarafından bağışlanması hedeflenmektedir.'

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